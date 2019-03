Riverdale-Acteur Luke Perry (52) overleden

Update Zanger Keith Flint (49) van Lowlands headliner The Prodigy overleden

14:00 Zanger Keith Flint van The Prodigy is overleden. Dat melden de BBC en andere Britse media. Flint, die 49 werd, werd vanochtend dood aangetroffen in zijn huis in de omgeving van Londen. The Prodigy is één van de headliners van het uitverkochte Lowlands in Biddinhuizen.