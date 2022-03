Rob de Nijs opgenomen in ziekenhuis met corona, afscheidsconcert uitgesteld

De nieuwe datum is nog niet bekend, maar wordt volgens de zanger snel geprikt. De Nijs’ laatste concert ‘t is mooi geweest wordt de afsluiting van zijn ruim 60 jaar lange carrière.

Rob heeft ‘alle injecties en de booster gehad’, liet ze weten. ,,Als hij vandaag of morgen covid heeft, dan is er nog steeds niets verloren en moeten we hopen dat die prikken hun werk doen. Maar dit is natuurlijk wel waar we steeds bang voor waren.’’