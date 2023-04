Rob de Nijs opgenomen in ziekenhuis, toestand zorgelijk

Zanger Rob de Nijs (80) is donderdagavond opgenomen in het ziekenhuis nadat hij thuis ademhalingsproblemen kreeg. Dat bevestigt zijn bandlid en manager Frank Jansen aan deze site. De familie houdt zijn toestand privé, maar Jansen zegt wel dat die zorgelijk is.

De artiest werd donderdagavond opgehaald met een ambulance nadat hij onwel was geworden voor de televisie. Zijn vrouw Henriette paste thuis in Bennekom eerst mond-op-mondbeademing toe. ‘s Avonds laat knapte De Nijs op en was hij bij kennis, maar later verslechterde zijn toestand weer, waarop zijn familie werd gevraagd naar hem toe te komen. Hij is nu ‘in goede handen’, aldus zijn manager.

De 80-jarige zanger is vooral bekend van nummers als Malle Babbe, Zet een kaars voor je raam vannacht en zijn enige nummer 1-hit Banger hart. De Nijs won in 1962 een talentenjacht en mocht drie plaatjes maken. De eerste twee flopten. Zijn derde plaat Ritme van de regen werd wel een kaskraker en Rob de Nijs was op slag een tieneridool.

De zanger kreeg onder meer een Edison en een Gouden Harp voor zijn oeuvre. In 2001 kreeg hij de Radio 2 Zendtijd Prijs toegekend. In juni vorig jaar sloot hij zijn lange carrière af met een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: