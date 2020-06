Rob Dekay uit Deventer is weer single: ‘Blijkbaar niet in de wieg gelegd voor traditionele relatie’

Aan maandblad LINDA. vertelt Dekay dat de relatie onlangs strandde. ,,Ze is en blijft belangrijk voor me’', zegt hij. Het stel had volgens de zanger ‘een geschiedenis samen’ doordat hij haar sinds zijn achttiende al kende.

Dekay zegt verdrietig te zijn sinds de beslissing. ,,Ik had het haar en mezelf gegund dat het was gelukt. Blijkbaar ben ik niet in de wieg gelegd voor een traditionele relatie. Na de relatie die daaraan voorafging, zei ik al: Nee, dit is niks voor mij. Dit moet ik niet meer doen. Totdat ik mijn vroegere vriendinnetje weer tegenkwam. Ik dacht: Als er één vrouw is met wie ik het wel zou kunnen, dan is het met háár. Helaas, niet dus.’'