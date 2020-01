‘Rob Scheepers checkt uit’: bekijk de nieuwjaarsconference vanavond live

Scheepers is vooral bekend in het zuiden van Nederland. Hij vergaart de afgelopen jaren steeds meer roem met zijn theatershows. Hij is ook bekend door de spitse oneliners, die hij onder meer op Radio1 en BNNVARA ten beste gaf. In het verleden maakte Scheepers nieuwjaarsconferences onder de titels Afgescheept, Opgescheept en Uitgescheept, van 2014 tot en met 2016. Elke titel was een toespeling op zijn achternaam.