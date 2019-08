Rob Trip na behandeling prostaatkanker weer terug op tv

Presentator Rob Trip is na een periode van afwezigheid weer terug op televisie. Vanavond was hij te zien in het NOS Journaal van 20.00 uur. Trip werd de afgelopen maanden behandeld voor prostaatkanker.

De terugkeer van de 59-jarige presentator is op sociale media niet onopgemerkt gebleven. Veel kijkers van het achtuurjournaal zijn verheugd de anchorman weer te zien. ‘Beste nieuws van de dag’, schrijft een twitteraar. ‘Fijn u weer te zien’, spreekt iemand anders de nieuwslezer persoonlijk toe.



Half maart verdween Trip van de ene op de andere dag van het scherm vanwege zijn ziekte. Toen was nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen werken. Het is nog even afwachten of Trip ook weer Met het oog op morgen op de radio gaat presenteren.

In 2001 moest Trip langere tijd zijn werkzaamheden voor radio en tv neerleggen. Hij belandde destijds na een herseninfarct in een coma en zweefde op het randje van de dood. Uiteindelijk is hij, tegen de verwachting in, geheel hersteld. ,,Ik denk dat die gebeurtenis bepaalde dingen in mijn karakter heeft versterkt”, vertelde hij in 2014 in een interview met De Gelderlander. ,,Een broertje dood hebben aan mensen die zich aanstellen. Kunnen relativeren. Dingen met een korreltje zout nemen. Dingen doen die ik echt leuk vind. En ik zeg nóg vaker ‘nee’ tegen dingen waar ik geen zin in heb. Het interesseert me dan echt niet wat anderen daarvan vinden.”