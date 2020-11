Robbie Williams kiest klein lokaal krantje om comeback aan te kondigen

Hitzanger Robbie Williams (46) heeft op bijzondere wijze aangekondigd dat hij morgen een nieuw kerstnummer uitbrengt. Hoewel hij met een post op Twitter of Instagram makkelijk zijn 2 miljoen volgers zou hebben bereikt, koos de Brit voor een advertentie in een lokaal krantje uit zijn geboortestad Stoke-on-Trent.

In The Sentinel verscheen vandaag een (paginagrote - dat wel) advertentie met de titel van het lied: Can’t stop Christmas. ‘Waarom, oh waarom wachten we toch allemaal?’ staat er verder, met ‘deze vrijdag’ als afsluiting.

Na publicatie vroeg de redactie van de krant zich op Twitter af wat de tekst betekent. ‘Heeft Robbie Williams nou echt stilletjes zijn nieuwe lied aangekondigd met deze advertentie?’ Williams zelf antwoorde daarop met een kort ‘ja’.



Robbie deelde gisteren overigens wel al de titel van het nummer op sociale media, maar toen was niet duidelijk dat het om een nieuw lied ging. Het contrast is groot: in 2016 kocht zijn platenmaatschappij nog zendtijd in een peperduur reclameblok tijdens de Britse X Factor om tegenover miljoenen kijkers het album The Heavy Entertainment Show aan te kondigen.

Gelijk met Elvis

De nieuwe single is bedoeld om Robbie’s vorig jaar uitgekomen kerstalbum The Christmas Present te promoten, dat binnenkort vermoedelijk opnieuw verschijnt met het nieuwe lied. De plaat werd Robbie’s dertiende nummer 1-album in Engeland, waardoor hij op gelijke voet kwam met Elvis Presley. Alleen The Beatles (vijftien albums op 1) deden het beter in de Britse albumlijst. In Nederland bleef de plaat steken op 6.



Williams zou dit jaar naast een reeks concerten in Las Vegas ook een groot optreden geven in zijn geboortestad. Vanwege de coronacrisis ging dit niet door. Hij werkte wel aan een nieuw album met volgens hem ‘ouderwetse housemuziek’, dat komende lente moet verschijnen.

