Robbie Williams lanceert nieuwe versie Angels met ‘ons’ Metropole Orkest: ‘Wat prachtig’

Op het jubileumalbum XXV (25 in Romeinse cijfers) staan ook nieuwe versies van onder meer Feel , Let me entertain you en She’s the one , evenals van meer recente hits als Candy . Naast de nu verschenen herbewerking van Angels staat er op de ‘luxe’-editie van de plaat ook een ‘Beethoven-versie’ van het lied. Het is niet duidelijk wat die beschrijving inhoudt. Geen enkel lied van Robbies elektronische album Rudebox uit 2006 heeft het nieuwe album gehaald.

De zanger, die zijn carrière in 1990 begon bij Take That en daarna een van de succesvolste Britse artiesten allertijden werd, heeft het orkest zelf benaderd via dirigent Jules Buckley. ,,We hebben het album gemaakt in coronatijd’’, liet een woordvoerder weten. ,,We zijn ontzettend blij dat Robbie voor ons heeft gekozen, een bevestiging van onze positie in de popmuziek.’’