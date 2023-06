Robbie Williams mist energie en worstelt zich naar het einde op Pinkpop

Al na drie liedjes steunt Robbie Williams zaterdagavond met beide handen op zijn knieën. De band heeft net het vierde nummer ingezet, maar de baas maant zijn collega's tot stoppen. ,,I'm fucked", zegt hij buiten adem. Met een kwajongensblik naar het publiek: ,,Het is long covid. Niet mijn leeftijd, rotzakken!”

In Limburg brengt Williams in grote lijnen dezelfde show als eerder dit jaar in de Ziggo Dome. Wat opvalt: hij kan geen twee liedjes achter elkaar zingen en eigenlijk zingt hij bijna geen enkel lied in zijn geheel. Williams laat vooral de refreinen over aan zijn achtergrondzangeressen of het publiek en ook de coupletten vermijdt hij zo veel mogelijk in hun geheel te zingen.

Of het daadwerkelijk long covid is of niet: Williams komt oud en futloos over. Wat Pinkpop zaterdag krijgt, is een tussenweg. Williams, op en top entertainer, die heel handig door zijn show van nog geen twee uur manoeuvreert. Allerlei intermezzo's, vooral lange praatjes, vormen voor hem broodnodige pauzes tussen de liedjes.

De show must go on - en dat doet hij ook - maar wie goed kijkt, ziet Williams lijden. Zitten, liggen, wandelen in plaats van rennen, zo weinig mogelijk dansen; het zijn allemaal methodes om zichzelf te sparen. Maar eigenlijk kan dat niet als je een headliner bent op Pinkpop en een volle weide voor jou gekomen is.

Is het dan een waardeloze avond? Nee, dat niet. Daarvoor bezit Williams veel te veel charisma, routine en vakmanschap, want hij weet echt een publiek wel te bespelen. Ook zaterdag doet hij dat met verve in onderonsjes met Koen van 24 (‘Wie heeft jou over mij verteld, je oma?’) en Eve (‘wat heb jij een mooi gebit, heb je dat in Turkije laten doen?’), voor wie hij She's the one zingt. Als het gaat om grapjes en korte gesprekjes met zijn fans, is Williams haast onovertroffen.

Monoloog over depressieve gedachten

Natuurlijk eindigt de avond in Landgraaf met een weide vol lampjes en Angels, dat Williams opnieuw voornamelijk overlaat aan het publiek. Nu mag het wel even. Vlak voordat hij het slotnummer inzet, toont hij zich broos in een monoloog over depressieve gedachten, die hij meer dan twintig jaar had. ,,Meerdere keren wilde ik niet langer op deze planeet zijn, hoorde ik stemmetjes in mijn hoofd dat ik waardeloos was of niet kon zingen. Maar dankzij mijn vrouw en dankzij jullie ben ik er doorheen gekomen.”

Met die gemeende woorden neemt Williams ongetwijfeld veel aanwezigen voor zich in. De gunfactor heeft hij deze avond sowieso wel. De energie alleen niet.

