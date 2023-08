Robbie Williams trad ondanks hevige buikpijn op in Amsterdam, bij eerste lied ging het mis

Popster Robbie Williams (49) heeft in 2011 met Take That in Amsterdam opgetreden terwijl hij last had van ernstige voedselvergiftiging. Hij heeft het concert in de Johan Cruijff ArenA afgemaakt, terwijl het bij zijn eerste lied al mis was gegaan. Dat onthult hij deze week, ruim twaalf jaar later.

Het optreden op 18 juli 2011 was onderdeel van de Progress Live-tour, de eerste concerten van de boyband met Williams sinds hij de groep in 1995 had verlaten. De shows leunden deels op Williams als soloartiest: de andere Take That-leden deden eerst vijf liedjes zonder Robbie, die vervolgens vijf nummers in zijn eentje deed, om daarná samen te komen.

De band, die nog nooit een concert had afgezegd, zou op 15 juli in Kopenhagen staan. Williams had na een eerder concert iets verkeerds gegeten en kreeg zo’n last van voedselvergiftiging dat de show op doktersadvies niet doorging. ‘Het was afschuwelijk’, memoreert Williams deze week op Instagram. ‘Het voelde alsof ik doodging. We moesten daardoor een concert afzeggen in Denemarken, ik voel me daar nog steeds slecht over.’

Drie dagen later stond Amsterdam op de planning, of zoals Williams schrijft: het ‘Ajax-stadion’. ‘Terwijl ik me bij lange na nog niet goed genoeg voelde, waagde ik me op het podium. Ik zat in de benarde situatie dat ik mijn windjes niet kon ‘vertrouwen’. Dat was niet fijn, want tijdens mijn openingslied Let me entertain you moest ik er wel eentje laten.’

Volledig scherm Mark Owen, Robbie Williams en Gary Barlow van Take That in 2011, bij een ander optreden. © BrunoPress/EMPics

Het ging mis

Dat deed de zanger uiteindelijk ook, en daar kreeg hij meteen spijt van. ‘Zoals jullie je vast kunnen voorstellen, werd het meer dan alleen een windje. Maar, professioneel als altijd, bleef ik rustig en gaf ik honderd procent bij het optreden.’ Moest Williams zich snel verschonen, hebben de muzikanten om hem heen iets gemerkt? We zullen het voorlopig niet weten. ‘Jullie hebben vast vragen vanwege dit verhaal. Maar laten we voor nu geen slapende drollen wakker maken.’

Zónder voedselvergiftiging voelt een klein windje op het podium overigens heel bevrijdend, zegt Robbie. Hij vraagt zijn fans welke artiesten er volgens hen vaak eentje laten ontglippen tijdens shows én wie dat nooit zou doen. Queen-zanger Freddie Mercury wordt genoemd als iemand die het vast wél deed, Kylie Minogue zien de fans het niet doen. Williams zelf noemt Mick Jagger als schetenlater.

Take That bestaat sinds het vertrek van Robbie (in 2011) en Jason Orange (in 2014) uit Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald. Het trio brengt later dit jaar een nieuw album uit, Williams waarschijnlijk ook. Daarna volgt mogelijk een reünie met Robbie, bijvoorbeeld in 2025 omdat de band dan 35 jaar geleden werd gevormd.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: