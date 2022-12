Robbie Williams treedt volgend jaar op op koninklijk landgoed

De show staat in het teken van Williams’ laatste album XXV. De zanger treedt in januari en februari drie keer op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook is hij volgend jaar te zien op Pinkpop.



Sandringham is een van de residenties van de Britse koninklijke familie. Eind november werd bekend dat koning Charles en koningin-gemalin Camilla er over een paar weken kerst vieren. Het wordt hun eerste kerst als koningspaar. Koningin Elizabeth, de moeder van Charles, ging ook haast altijd tijdens de feestdagen naar het landgoed. Vanwege corona bleef ze vorig jaar in Windsor.