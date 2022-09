Robbie Williams viert zijn jubileum veel te braaf

Toen in 1997 de lancering van voormalig Take That-posterboy Robbie Williams als soloster werd voorbereid, bleek dat het kiezen van radiosingles een vak apart is. Drie liedjes van Williams’ debuutalbum Life thru a Lens stierven ondanks intensieve promotie een vrij anonieme dood. Doorgaans genoeg voor een totale flop, maar Williams’ platenmaatschappij zag met de kersttijd in zicht nog wel iets in een ultieme poging met een tot dan toe over het hoofd geziene ballad.