Robert de Hoog schittert in Mocro Maffia Tatta: ‘Mensen hebben een aantrekkingskracht naar de onderwereld’

interview Akwasi heeft grote plannen met Omroep Zwart: ‘Veronica van Hoogdalem moet nieuwe Linda worden’

Terwijl Ongehoord Nederland al ruim een jaar tumult veroorzaakt, is het nagenoeg stil gebleven rond de andere nieuwkomer in het omroepbestel die voor tegengeluid zou zorgen: Omroep Zwart. Met de docureeks Homerun Curaçao, de onderzoeksserie Hoe … is Nederland? en een live registratie van Keti Koti laat de omroep eindelijk van zich horen.