Robert ten Brink vanuit zo goed als lege All You Need is Love-studio: ‘Dit is bizar’

Volgens Ten Brink was het vanavond ‘misschien wel de laatste reguliere uitzending vanuit de studio’. Daarmee doelde hij vanzelfsprekend op de ontwikkelingen rond het coronavirus. ,,Wie zal het zeggen in deze onzekere tijden. Dit is bizar om mee te maken, in al die jaren’', aldus dr. Love in zijn welkomstwoordje.



Juist voor een show als All You Need, die wekelijks ruim een miljoen kijkers trekt, is het aanwezige publiek erg belangrijk. Tijdens de opnames stijgt de spanning als Ten Brink zijn hoofdrolspelers, die geen idee hebben dat ze bij het programma zijn betrokken, uit het publiek pikt. Zij worden meegenomen naar de rode studiobank, waar ze met hun liefdes verenigd worden.



Ondanks de rare situatie blijft All You Need volgens Ten Brink ‘een vrijplaats voor onverwachte ontmoetingen en gerepareerde verbroken relaties’. Vanavond hield de televisiemaker zich netjes aan het ‘schud geen handen’-protocol. ,,Het is allemaal anders. Maar het is eigenlijk best gezellig zo. Zo gaan we het altijd doen. Dit is hartstikke leuk! Hebben jullie al gehoord dat jullie dubbele consumptiebonnen krijgen?’', grapte hij.