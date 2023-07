Roberto Jacketti & the Scooters na 34 jaar weer op tournee

Roberto Jacketti & the Scooters, bekend van de hit I save the day , gaat weer op tournee. Dat kondigt de popgroep dinsdag aan. Tijdens de shows spelen de mannen hits uit de jaren tachtig en halen ze herinneringen met elkaar op.

,,Jarenlang was het een terugkerende vraag: gaan we nou op tour, ja of nee?”, vertelt Roberto Jacketti, beter bekend als presentator Erik van der Hoff. ,,Nu is het moment aangebroken dat we de vraag niet langer kunnen weerstaan. We gaan het doen.”

De tour gaat op 2 november van start in Bergeijk en wordt in april 2024 afgesloten in Purmerend. De tickets zijn dinsdagmiddag in de verkoop gegaan.

Hits

De popgroep, die werd ontdekt door Angela Groothuizen, was in de jaren tachtig ontzettend populair. Hun bekendste nummer is I save the day. Het lied stond in 1984 bijna vier maanden hoog in de Top 40. Na dat liedje volgden er nog wat kleine hits.

In 1989 maakte de groep bekend uit elkaar te gaan. Erik van der Hoff focuste zich daarna op zijn televisiecarrière. Zo is hij bijvoorbeeld de man achter het tv-programma Hello Goodbye.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: