Robin gaat voor koeienlook en Frans laat zijn vet bevriezen

Dit was het huwelijks­week­end van Sylvie Meis: de ring, de jurken en een feest dat eindigde in het zwembad

21 september Villa Cora, een vijfsterrenhotel in het Italiaanse Florence, was dit weekend het decor van de bruiloft van Sylvie Meis. De 42-jarige gaf daar zaterdag het jawoord aan kunstenaar Niclas Castello (41). Sylvie schitterde in een japon van ontwerpster Galia Lahav, is te zien op door de presentatrice vrijgegeven foto’s. Vandaag toont ze met nieuwe foto’s ook wat van de voorbereiding én kwamen er details naar buiten over het grandioze feest.