Robin Martens: ‘Ik zat anderhalf jaar overspannen thuis na GTST-exit’

Samen met haar soapvader Ferri Somogyi (Rik de Jong in GTST) was Robin Martens (Rikki de Jong) te gast bij Froukje de Both om te praten over hun tijd in de RTL 4-serie. Martens debuteerde als tiener in Nederlands bekendste soap en kende in de reeks een hysterisch levensverloop. Haar eerste grote jeugdliefde verdwijnt na een moord in de gevangenis en daarna krijgt met haar nieuwe liefde op jonge leeftijd een kindje. In 2017 werd Martens na acht jaar uit de serie geschreven.



,,Dat kwam als een klap in mijn gezicht", zegt ze daar nu over. ,,Maar achteraf is het wel goed geweest. Ik was al een tijdje tegen overspannenheid aan het aanduwen.” Na haar vertrek uit de soap, verschijnt ze in een aantal tv-programma's, maar al snel is ze doodmoe. ,,Het was hartstikke leuk, maar na de laatste opnames van It Takes 2 barstte ik in tranen uit. Ik was gewoon op. Toen ben ik naar de dokter gegaan en die zei: ‘Je hebt een burn-out’.”