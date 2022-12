Rod Stewart sloeg een miljoen af om in Qatar te zingen, maar Robbie Williams doet het wel

De artiest trakteerde de spelers uit zijn thuisland, die zaterdag in de kwartfinales tegen Frankrijk spelen, gisteravond al op een privéconcert, schrijft The Telegraph. ,,Ik ben Robbie Williams en ik sta hier in het Engeland-kamp met de jongens, hoeveel geluk heb ik?’’ spreekt de zanger vanuit Qatar in een video voor zijn 2,5 miljoen volgers op Instagram. ,,Kom vanavond naar me kijken bij de golfclub in Doha, je weet wat je moet doen.’’

Menig Robbie-fan weet wel wat híj moet doen. Afzeggen, vinden ze. Hoewel de meeste fans blij reageren omdat hun idool een nieuwe video deelt, springen de reacties in het oog van mensen die zeggen teleurgesteld te zijn. Zulke kritiek kreeg de artiest al langer.

Collega Rod Stewart weigerde naar eigen zeggen een aanbod van meer dan 1 miljoen dollar om in Qatar te zingen, vanwege de manier waarop het land omgaat met mensenrechten, lhbti’ers en arbeidsmigranten. ,,Ik heb nee gezegd. Het is niet juist om te gaan’’, zei hij. Daar denkt Robbie anders over.



Lees door onder de video van Robbie

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Robbie Williams (@robbiewilliams) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik keur geen enkele schending van mensenrechten goed, waar dan ook’’, legde hij uit in Il Venerdì. ,,Maar, dat gezegd hebbende, als we nergens ter wereld mensenrechtenschendingen goedkeuren, wordt het de kortste tournee ooit. Ik zou niet eens kunnen optreden in mijn eigen keuken.’’

Williams wil zeggen: het Westen neemt Qatar de maat alsof hier alles honderd procent deugt. ,,Doe zoals wij, of we sluiten je af van de maatschappij. Doe zoals wij, want wij weten hoe het moet’’, vat hij samen. In dat licht vindt hij het ‘hypocriet’ om niet te gaan, gezien de plekken die hij wél bezoekt en waar niemand over valt.

,,Er staat een microscoop op en de gedachte is: dit zijn de slechteriken en daar moeten we ons tegen verzetten. Het hypocriete is: als we dat zeggen over dit geval, moeten we dat toepassen op de hele wereld. Als we dat doen, kan niemand meer ergens heen.’’

Quote Ik denk dat verande­ring lang zal duren Robbie Williams

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International hoopt dat Williams zijn podium gebruikt om de misstanden in Qatar ter sprake te brengen. Het is nog onduidelijk of hij dat doet, maar in het interview zei hij al: ,,Ik denk dat verandering lang zal duren.’’

Robbie lag in 2018 nog onder vuur omdat hij optrad bij de opening van het WK voetbal in Rusland. Hij verkocht daarmee zijn ziel aan ‘dictator’ Vladimir Poetin, vonden critici. Voormalig voetballer David Beckham kreeg onlangs veel kritiek omdat hij ambassadeur is van het huidige WK. Hij is van zijn voetstuk gevallen als lhtbi-icoon, vond onder meer homotijdschrift Attitude. Williams is overigens lang niet de enige internationaal bekende ster die optreedt in Qatar, eerder stonden ook The Black Eyes Peas en J. Balvin op het podium. Dua Lipa liet juist weten dat ze niet wilde gaan.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:



Praat mee,

reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.