Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer wordt voor de rechter gedaagd

Het management van Steenwijk wilde vandaag tegenover deze site niet bevestigen dat de zangeres een rechtszaak tegen de roddelvlogger heeft aangespannen. De rechtbank in Amsterdam zegt wel dat op vrijdag 15 april een kort geding dient tegen de vlogger, maar doet geen uitspraken over door wie die is aangespannen. Coldeweijer zelf spreekt overigens over een zaak op dinsdag, maar daar is bij de rechtbank in Amsterdam in ieder geval niets over bekend, aldus een woordvoerder.