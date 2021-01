Roel Maalderink: ‘Voor vragen over de kloof tussen volk en elite ga ik naar een bakfietsbuurt’

Dit zijn de tien best bekeken Voxpops van 2020: ‘20 seconden je geslachts­deel wassen tegen corona?’

23 december Voxpop: met een knipoog bespreekt Roel Maalderink wekelijks samen met de man op straat maatschappelijke thema's op een verrassende, frisse en spraakmakende manier. Ook in 2020, tijdens coronatijd, heeft hij de satirische reeks voor elkaar weten te krijgen. In dit artikel zetten we de tien meest bekeken video's van 2020 op een rij. Daarnaast spraken we hem zelf nog even over hoe hij het afgelopen jaar heeft beleefd.