Roelof Hemmen noemt einde ochtendshow Radio 538 ‘tamelijk bruut’

‘Elke ochtend de 538 Ochtendshow maken was geweldig. We hebben gelachen en gehuild. We zijn maatjes geworden. En we hebben topradio gemaakt’, stelt Hemmen, die in mei vorig jaar Henk Blok opvolgde. ‘Ik ben trots dat ik anderhalf jaar van dit gezelschap deel mocht uitmaken. Het avontuur eindigde te vroeg en tamelijk bruut. Gelukkig gaan we binnenkort met z’n allen barbecueën. En een wijntje drinken. Of drie.’