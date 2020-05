Roelof Hemmen vervangt nieuwslezer Henk Blok op Radio 538

Hemmen heeft jarenlange ervaring als verslaggever en anchor bij onder andere RTL Nieuws, BNR nieuwsradio en De Telegraaf. ,,De 538 Ochtendshow met Frank Dane is een heerlijk programma", aldus de 57-jarige journalist. ,,Energiek, vriendelijk en tegelijk scherp en razendsnel. Ik verheug me erop om straks deel uit te maken van het sprankelende team-Frank, als de man van het nieuws.”



Blok is nog tot en met eind mei elke werkdag te horen. Daarna gaat hij met onbetaald verlof, maar blijft hij in dienst bij Talpa Network. De nieuwslezer lijdt aan de zeldzame ziekte sarcoïdose, een aandoening van het afweersysteem waardoor hij snel moe is en spierpijn ontwikkelt. Hij gaat het komende jaar, nu hij nog redelijk fit is, meer tijd doorbrengen en activiteiten ondernemen met zijn vrouw en dochter.