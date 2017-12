Klik

Rogier nodigde Gordon in zijn stad uit. Tot zijn verbazing werd het liefde op het eerste gezicht. ,,Ik kwam aanfietsen en dacht: Wow, wat een leuke vent! Helemaal niet zo flink, goeie kop, goede ogen en mooie glimlach. Er was gelijk een klik. Ik was er heel blij mee dat hij een ander persoon bleek dan dat ik gedacht had.''

Na het succesvolle afspraakje bleven de twee contact houden en schopte Rogier het tot de laatste ronde. Na een aantal spannende maanden wordt donderdag duidelijk of Gordon op een romantische wijnboerderij in Kaapstad voor hem kiest, of voor de extraverte steward Manuel Schiavi (34) uit Rome. Daarover laat de Leidenaar los: ,,Ik kan heel goed met Manuel overweg. Hij is compleet anders, maar we zitten ook vaak op één lijn. We hebben elkaar nooit als concurrenten gezien. Dit is geen wedstrijd.''