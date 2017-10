Rogier uit Leiden brengt hart van naar liefde hunkerende Gordon op hol

Natuurlijk zaten er ook een paar kanshebbers bij waarmee Gordon op date ging. Zoals de Vlaamse spirituele coach en tarotkaartenlegger Maarten (28), de 23-jarige, nog thuis wonende Toon en restauranteigenaar Rogier (41) die samen met een vriendin dochtertje Jamie verwekte. Goors ontmoeting met de wat introverte viswinkelmedewerker Toon kwam niet echt op gang, maar hij bleek wel redelijk onder de indruk van zijn andere twee dates. Alleen ergerde hij zich groen en geel aan het stopwoordje 'effectief' van de strak gekapte, best romantische Belg. Uiteindelijk ging zijn hart uit naar Leidenaar Rogier die Gordon huilend in de armen viel toen ze over Rogiers dementerende moeder spraken. ,,Dit is wat ik zoek'', aldus Gordon die graag nog eens met de horecaman wil daten. ,,En hij heeft nog leuke ogen ook. En een flipperkast.''



De door de commissie afgekeurde geïnteresseerden kregen tot hun grote teleurstelling niet de kans om een glimp van de presentator op te vangen. Het betrof een op seks beluste, volgens eigen zeggen groot geschapen man met bilprotheses, en een geblondeerde vrouw met prominente voorgevel die dacht Gordon de gelukkigste man op aarde te kunnen maken. En ze zocht terloops ook nog een vader voor haar 13-jarige zoon. Eveneens op de middenstip: een man van middelbare leeftijd met zichtbaar overgewicht. ,,Gordon is toe aan een echte vent. Een knuffelbeer'', aldus de kandidaat in kwestie die gelijk weer naar huis mocht. De bij vlagen hilarische tv-zoektocht van Gordon gaat de komende weken nog door. Uiteindelijk trouwt hij met de man van zijn dromen (op huwelijkse voorwaarden, red.) in Zuid-Afrika.



Op Twitter ging het onder de hashtag #Gordongaattrouwen helemaal los over de al dan niet kansloze kerels. Een paar reacties over wat zoal de revue passeerde: