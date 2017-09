Rolling Stones geven spetterende show in uitverkochte Arena

De laatste keer dat de Stones op Nederlandse bodem te zien en te horen waren, was op Pinkpop in juni 2014. Dit keer blijven ze minder lang weg want over twee weken keert de band alweer terug voor een tweede concert in de Gelredome in Arnhem. De concerten maken deel uit van de Europese No Filter Tour, die behalve Amsterdam en Arnhem nog twaalf andere shows telt.



Aan de show van vanavond zat ook een Nederlands tintje. De rockband De Staat warmde het publiek op als voorprogramma van de Rolling Stones.

Speciaal voor de bezoekers van het Stones-concert wordt de Schipholtunnel, waar dit weekend werkzaamheden zijn, vanavond een uurtje later afgesloten: om middernacht.



Eergisteren werd het vliegtuig van de band al gespot op Amsterdam Schiphol.