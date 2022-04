Romee is een Barbiepop en Maan vlamt in bliksempak

Antoon krijgt twee gouden platen en treedt op in Ziggo Dome

Zanger en rapper Antoon heeft twee gouden platen gekregen. In het programma Humberto kreeg de rapper goud voor de singles Hotelschool en Hallo. ,,Thanks man”, riep de in Hoorn geboren artiest uit toen presentator Humberto Tan hem de gouden platen overhandigde.

