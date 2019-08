‘Rommelige’ Zomer met Art sluit af met 418.000 kijkers

Twee Nederlandse vrouwen die close waren met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein: het klinkt als muziek in de oren om hun verhaal live uit te zenden. Maar voor de kijkers thuis bleek dat helemaal niet aan de orde. Zij ergerden zich groen en geel aan de twee tafelgasten van Art, die honderduit vertelden over hun ervaringen met Epstein. Uit berichten op sociale media blijkt dat de kijkers zich vooral ergerden aan de ‘naïeve houding’ van de modellen. Zo stelde Sylvia Geersen haar borsten weer verkleind te hebben, nadat Epstein zijn ongenoegen uitsprak over haar toen juist net vergrootte decolleté. Ook kreeg Geersen een appartement aangeboden van Epstein, maar vertelde zij absoluut niet door te hebben dat daar meer achter schuilde dan slechts een vriendendienst. ‘Laatste aflevering #zomermetart vond ik ook de slechtste. Ligt niet aan #ericaterpstra, voortaan zo’n model als #sylviageersen niet meer uitnodigen. #dom #geeninhoud. Haalt het programma verder naar beneden’, schrijft een kritische kijker op Twitter. En een ander: ‘Wat een ontzettend tenenkrommend programma’.

Kijkcijfers

Overigens heeft de laatste uitzending van Zomer met Art prima kijkcijfers weten te behalen. Het is zelfs een relatief goede score in vergelijking met de vorige afleveringen: de laatste weken kwam Rooijakkers niet boven de 354.000 kijkers van de eerste aflevering uit.



De Slimste Mens trok gisteravond 1.389.000 kijkers en is daarmee de grote winnaar in de top 10 van best bekeken programma's. Op de tweede plek komt het Achtuurjournaal met 1.378.000 kijkers. Jinek was goed voor 820.000 nieuwsgierigen en het Spaanse dorp: Polopos wist 624.000 mensen te boeien. Rooijakkers eindigt met zijn laatste uitzending op de 17e plek in de top 25 van best bekeken programma’s.