Romy ketent haar vriend vast en Monique leunt nonchalant tegen muur

Quinty Trustfull kan terug naar Nederland: ‘Weer wat dichter bij jullie’

19:07 Quinty Trustfull keert weer terug naar Nederland. Dat heeft de Koffietijd-presentatrice vandaag laten weten aan Loretta Schrijver, zo blijkt uit een filmpje dat wordt gedeeld op het Facebook-account van het tv-programma. ,,Als alles goed gaat, want ik vind het best spannend, ben ik dit weekend dus weer in Nederland”, aldus Trustfull, die al enkele weken in de Verenigde Staten in quarantaine zat.