Romy maakt jaloers met bikinifoto en Chantals haar is ontploft

Prins Harry in nieuw tv-interview: ‘Ik wil vader en broer terug’

Prins Harry hoopt op verzoening met zijn familie. ‘Ik zou graag mijn vader terug willen hebben. Ik zou graag mijn broer terug willen hebben’, zegt de hertog van Sussex in een interview met ITV, dat komende week wordt uitgezonden. Het is al het tweede tv-gesprek dat vandaag is aangekondigd: Harry spreekt ook met CBS.

2 januari