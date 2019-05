Romy Monteiro afgevoerd met ambulance na zware crash op Zandvoort

Op beelden van het ongeval is te zien hoe twee auto's elkaar raken bij het ingaan van de bocht. De wagens schuiven van de baan af en raken hard de vangrail, waarbij één van de twee zelfs over de kop slaat.

De Telegraaf schrijft dat Monteiro in haar auto moest blijven zitten tot de ambulance arriveerde. Ziekenbroeders waren vervolgens bijna een kwartier bezig haar te stabiliseren, voordat zij op een plank de ambulance in kon worden getild en worden afgevoerd, schrijft de krant. Volgens omstanders klaagde zij over pijn in haar nek. Niet lang na het ongeluk liet haar moeder, Antje Monteiro, op Twitter weten dat haar dochter in orde is. ‘Net Romy gesproken en goddank alles oké!’