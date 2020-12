Romy spaart wc-rollen en Bridget brengt kerst door met grote liefde

Broer van Barry Atsma op 53-jarige leeftijd overleden aan corona

23 december Rimmert, de broer van Barry Atsma, is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de acteur vandaag bekendgemaakt op sociale media. Rimmert overleed begin deze maand aan de gevolgen van corona. ,,We gaan de ondeugende twinkeling in zijn ogen ontzettend missen.”