Ron Fresen durfde deelname De Slimste Mens niet aan

Hoe een bijna vergeten Nederland­se rapper dankzij Henry Schut alsnog de wereld over gaat

Get into it, Gangster boogie en Love let love. Tussen 1989 en 1992 stond Tony Scott met negen nummers in de Top 40. Maar op Spotify was hij niet te vinden. Fan en NOS-presentator Henry Schut (Studio Sport, Langs de Lijn) deed er iets aan. Hoe een bijna vergeten rapper nu alsnog de wereld over gaat.

29 oktober