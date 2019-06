Ronnie Flex bijt van zich af na roddel over komst nieuwe baby

‘Sinds jullie zo snel waren om het nieuws te droppen van mijn nieuwe baby die op komst zou zijn.. vind ik dat ik wel het recht heb om dit te droppen..', verklaart de rapper zijn beweegreden bij het bericht. Daarin valt te lezen dat Nikki Ros in de uitzending van Shownieuws terugkomt op haar verhaal. ‘We hebben elkaar hier eerder over gesproken en toen hebben jullie het al ontkend', schrijft de onbekende persoon op Whatsapp naar Breghje, de manager van Ronnie Flex. 'Ik benader je toch even omdat ik wel graag jullie reactie op dit nieuws wil meenemen in de uitzending.’



Het lijkt erop dat Ronnie Flex geen zin heeft in een uitgebreide reactie aan het medium. Hij reageert koeltjes: ‘Onze reactie is dat wij zwaar teleurgesteld zijn dat Shownieuws zich leent voor fake news.’ Daarna legt hij zijn volgers uit dat het een flinke schok voor hem was toen Shownieuws met het nieuws naar buiten kwam. ‘Het was wel een schok voor mijn familie... en vooral, wat ik het belangrijkste vind, voor de moeder van mijn pasgeboren kind... Alsof we die stress kunnen gebruiken, juist nadat we het zo goed en voorbeeldig doen met het co-ouderschap.’



De rapper is van mening dat daar 'best wel over nagedacht had mogen worden'. Hij schrijft dan ook dat hij het erg op prijs zou stellen als zijn naam wordt gezuiverd. ‘En dat jullie dit item gaan doen vind ik al een mooie start. No hard feelings verder. Ik wens alle betrokkenen dan ook het beste', sluit hij zijn bericht af, gevolgd door de hashtag 'koekje van eigen deeg'.