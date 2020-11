Ronnie Flex niet bij I Can See Your Voice vanwege corona

Panellid Ronnie Flex is al twee afleveringen niet te zien bij I Can See Your Voice . De zanger is vlak voor de opnames van het RTL 4-programma in aanraking gekomen met iemand die besmet was met het coronavirus. De nieuwe spelshow slaat aan: gisteravond keken er 1,3 miljoen mensen.

Najib Amhali nam gisteren en de week ervoor Flex’ plek over in het panel. ,,Omdat het een grote productie is met gastartiesten, fans, kandidaten, productiemedewerkers en andere crewleden achter de schermen konden de opnamen helaas niet worden verplaatst”, aldus de woordvoerder.

Op 19 november is de 28-jarige rapper zelf weer te zien naast zijn collega’s Jeroen van Koningsbrugge, Samantha Steenwijk, Marieke Elsinga en Fred van Leer.

In I Can See Your Voice gaan artiesten en hun fans samen de strijd aan voor een geldbedrag. Het vaste panel raadt iedere aflevering of een onbekende Nederlander, die samen met een gastartiest de strijd aangaat, kan zingen of niet.

Concurrentie

Dit is het eerste seizoen van het programma, gepresenteerd door Carlo Boszhard en elke week zijn de kijkcijfers een beetje hoger, zo blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek. I Can See Your Voice startte drie weken geleden met 954.000 kijkers en dat is inmiddels gegroeid tot 1,3 miljoen kijkers. Slechts iets minder dan kijkcijferhit en Gouden Televizier-Ringwinnaar Chateau Meiland, die op SBS 6 goed was voor 1,4 miljoen kijkers.

Bekijk hier onze trending entertainmentvideo’s: