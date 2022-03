Rop Verheijen: ‘Ik moet van elke nieuwe klus een beetje bang worden’

Hij heeft zelf geen volkstuin, acteur Rop Verheijen (47). En als bewoner van de Amsterdamse binnenstad ook geen tuin bij het appartement waar hij met vriend Jurrian woont. Maar: ,,In onze straat hebben we wel de reputatie dat we altijd veel bloemen op onze balkons hebben. En vlak voordat ik hierheen kwam, heb ik nog even staan kijken. Ik zag dat de magnolia al een beetje in bloei staat, de kersenbloesem ook, alles begint blad te krijgen.’’