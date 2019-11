Rossana Kluivert: Geen fraude of oplichting bij hondenopvang op Curaçao

De redactie van Opgelicht?! legde Rossana 47 vragen voor, onder andere waarom de spullen voor de stichting in Nederland werden gekocht en om welke honden het precies gaat. Volgens de Avrotros kreeg Opgelicht?! ‘verschillende berichten’ over de werkwijze van de Kluivert Dog Rescue Foundation ‘die een aantal vragen oproept’. ,,Aan de hand van deze berichten is Opgelicht een onderzoek gestart, waarvan de resultaten in de uitzending van morgen te zien zijn’’, laat een woordvoerder weten.

Volgens Kluiverts advocaat Khalid Kasem is er altijd sprake geweest van openheid en transparantie. ,,Zodat we duidelijk konden maken dat er geen sprake is van fraude, oplichting of bedrog. We ontkennen niet dat bij een jonge stichting als deze, die drijft op vrijwilligers, alle zaken goed zijn gegaan. Maar het is een stichting die op een goede manier geleid wordt en is gekoppeld aan de Stichting Dierenlot’', laat hij weten aan RTL Boulevard.

Kluivert aan de desk van Boulevard: ,,Uiteindelijk ligt het hele geldverhaal bij Dierenlot. Op het eiland bestaan meerdere stichtingen. Helaas zijn er malafide mensen die niet op mij zitten te wachten.’' Volgens Rossana ligt er al ruim een halfjaar een dossier bij een advocaat. ,,Dat dit niet klopt. Deze mensen hebben er behoefte aan mij van het eiland te krijgen. Uiteindelijk kan ik niet bij de gelden, want wij hebben een bestuur en daarnaast nog eens Dierenlot. De foute mensen zijn blijkbaar geïnterviewd. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat wíj alles helder doen.’'