Rossana Kluivert geopereerd aan borstkanker

Video Koningin Máxima pakt in Luxemburg uit met Stuartdia­deem

10:31 Koningin Máxima heeft gisteravond tijdens het staatsbanket in Luxemburg een diamanten diadeem gedragen, dat lange tijd in de kluis had gelegen. De zogenoemde Stuartdiadeem werd voor het laatst gedragen door koningin Juliana in 1971.