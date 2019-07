Rotterdam en Maastricht strijden om Songfestival, andere steden vallen af

Het komt niet helemaal als een verrassing dat Rotterdam en Maastricht in een ‘tweestrijd’ overblijven: afgelopen dagen werd daar veelvuldig op gehint. Rotterdam is bereid er flink voor in de buidel te tasten en beschikt over de juiste faciliteiten, infrastructuur én festivallocatie; evenementenhal Ahoy voldoet aan alle eisen die de internationale organisatie EBU heeft gesteld en heeft bovendien volop ervaring met de organisatie van grote (muziek-) shows.

Ook de Limburgse hoofdstad Maastricht heeft alles mee: er is genoeg budget, de stad voldoet aan alle strenge voorwaarden en heeft - zo werd eerder duidelijk - zelfs een streepje voor bij de EBU vanwege het uitgesproken Europese karakter: het ligt niet alleen dichtbij Duitsland en België maar kan zich met het Verdrag van Maastricht (1993) ook op een belangrijk stuk Europese geschiedenis bogen: in Maastricht werd de vroegere ‘Europese Gemeenschap’ de huidige Europese Unie.

Afvallers

De NPO zal vandaag zelf niet ingaan op de redenen waarom Arnhem, Utrecht en Den Bosch afvallen. De steden krijgen het volgens een woordvoerder wel te horen maar het is aan de stadsbesturen zelf of ze de inhoudelijke redenen voor afwijzing openbaar willen maken. Eerder waren er wel al vraagtekens over het budget in Den Bosch en Utrecht: de steden moeten er zo’n 15 miljoen (aan euro’s en/of faciliteiten) voor vrij willen maken. Utrecht had bovendien een probleem met de locatie; de Jaarbeurs bleek niet hoog genoeg. Mogelijk dat Arnhem, dat er het Gelredome voor vrij wilde maken, niet genoeg ondersteunende ruimten voor artiesten, gasten en pers had.

Vorige week waren er nog vijf steden in de race om volgend jaar het Eurovisiesongfestival te huisvesten.

De afvalrace is razendsnel verlopen: vorige week woensdag nog presenteerden alle steden met meer of minder bombarie hun bidbook in het NPO-gebouw in Hilversum. Nu de ‘winnaars’ bekend zijn, zullen er deze week al werkbezoeken aan onder andere de festivallocaties worden afgelegd. De komende weken zullen er dan nog meer werkbezoeken volgen: de executive producers van het Songfestival willen een nauwkeurige inschatting kunnen maken of de steden wel kunnen leveren wat de EBU vraagt.

De NPO hoopt medio augustus bekend te maken welke stad definitief ‘host city’ voor het miljoenenevenement wordt. Die stad zal dan ook zijn naam vermeld zien in het nieuwe Nederlandse logo van het Songfestival: dat logo wordt dit najaar bekend gemaakt. Belangrijk voor fans: de kaartverkoop start in december. De voorlopige data van het festival zelf zijn: dinsdag en donderdag 12 en 14 mei de halve finales, en zaterdag 16 mei de finale.