Roxanne uit B&B Vol liefde vindt liefdesgeluk: ‘We doen veel leuke dingen samen’

Vorig jaar leek er een vonk tussen Roxanne en kandidaat Mitch over te slaan, maar uiteindelijk bleken de twee toch niet voor elkaar gemaakt te zijn. Toch zit de B&B-eigenaar inmiddels niet meer alleen in Roosendaal. Gisteravond dook vriend Dirk op in haar Stories op Instagram. Het was de eerste keer dat hij in beeld kwam op het kanaal van Roxanne.



,,Het is even wennen dat ik na vier jaar weer een relatie heb, maar ik vind het erg leuk’’, vertelt Roxanne nadat ze veel reacties kreeg op haar Story met Dirk. ,,Hij is drummer. Ik vind het heel erg leuk dat hij zijn eigen ambitie heeft. Samen doen we veel leuke dingen.”



B&B Vol liefde was afgelopen zomer een grote hit op RTL 4. Honderdduizenden mensen volgden de liefdesavonturen van Roxanne en vijf andere B&B-eigenaren. Deze zomer verschijnt er een tweede reeks.