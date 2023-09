Roxeanne Hazes afwezig bij hoger beroep moeder Rachel: ‘Ik weiger leugens te voeden’

Volmacht

Eén zaak tussen Hazes en Van Beek ging over een geldbedrag dat Rachel eist van haar ex-vriendin vanwege een vermeende huurschuld. Een andere zaak gaat over een volmacht die Rachel in 2016 had verstrekt aan Van Beek na een inzinking. Van Beek en dochter Roxeanne zouden misbruik van die volmacht hebben gemaakt, stelt Rachel. De zitting, waarin Rachel een mondelinge toelichting geeft op haar verzoek, dient woensdag. De zaak tussen Rachel en haar dochter ging over de vraag wie zich de erfgenaam van André Hazes sr. mag noemen.