Roxeanne Hazes gaat nieuwe single censureren

Once Upon a Time in Hollywood zet record voor Tarantino

13:13 Once Upon a Time in Hollywood kent een vliegende start in de Nederlandse bioscopen. De film heeft in het openingsweekend 1,7 miljoen euro opgebracht - het beste openingsresultaat van een door Quentin Tarantino geregisseerde film. De film trok 165.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen, meldt distributeur Universal Pictures vandaag.