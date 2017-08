Roxeanne Hazes: Ik heb André moeten loslaten

,,Mensen vroegen me: maar mis je dat kind dan niet, je neefje? Nee, want ik heb hem nooit gezien", zegt Roxeanne resoluut. ,,Ik vind het jammer, dat wel. Voor mij helpt het dat ik nu zo gelukkig ben met Erik. De slechte dingen komen niet meer in mijn auraatje", aldus de dochter van wijlen André Hazes in de Volkskrant.



Roxeanne en André praten al lange tijd niet meer met elkaar. De twee hebben naar eigen zeggen geen ruzie maar tot een verzoening is het nog niet gekomen. ,,Ik heb hem moeten loslaten, het allermoeilijkste wat er bestaat. Ik ben er niet meer elke dag verdrietig over, want dat heeft geen zin. Hij en zijn gezin willen geen contact. Denk ik."