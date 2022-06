Roxeanne Hazes moet zich in oktober melden bij de rechtbank

Met video Rachel Hazes: ‘Zeker 10.000 euro verdwenen tijdens volmacht na inzinking’

Rachel Hazes stond vandaag in de rechtbank omdat er volgens haar in 2016 10.000 euro van haar rekening is verdwenen. Hazes stelt dat dat in een periode gebeurde waarin ze een ‘inzinking’ had. Haar raadsman Royce de Vries deed het woord voor de rechtbank Amsterdam.

26 april