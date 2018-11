Roxeanne Hazes wil afvallen ‘weer sexy zijn’ voor verloofde Erik

Roxeanne werkt momenteel aan nieuwe muziek. En de kleine Fender gaat dan gewoon mee naar de studio. Ook mag hij mee op de aankomende tournee. ,,Maar ik moet eerst fitter worden, in deze staat gaat optreden me niet lukken’’, zegt ze vandaag tegen Vrouw . ,,Ik heb alleen maar zitten vreten tijdens mijn zwangerschap, zelfs mijn neus werd dikker!” De zangeres wil niet per se slank worden. ,,Ik vind het vooral fijn om weer een beetje sexy te zijn voor mijn man. Wat de rest van Nederland vindt, kan me gestolen worden, maar wanneer we vrijen, wil ik er goed uitzien en niet elke keer mijn buik hoeven inhouden.”

De dochter van volkszanger André Hazes zegt dat ze gestopt is met hopen dat Fender het zoontje van haar broertje André leert kennen. ,,In het begin heb ik veel verdriet gehad om het feit dat ik geen contact meer heb met mijn broertje’’, zegt ze. Rox heeft hem laten weten dat ze hem mist en heeft hem op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen in haar leven. ,,Maar het houdt een keer op. Ik heb hem bewust niet meegedeeld dat ik beviel van Fender. De deur staat altijd voor hem open, maar ik heb nu één doel en dat is mijn gezin.”



Hazes staat ondertussen te trappelen om te trouwen met haar verloofde Erik. Een grootse bruiloft met veel vrienden gaat er niet komen. ,,We zijn erachter gekomen dat we eigenlijk maar een handvol goede vrienden hebben. Ook prima. Vliegen we volgend jaar naar Vegas. Het moet wel binnen twee jaar gebeuren, want ik kan niet wachten om weer zwanger te raken.”