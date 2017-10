Roy Donders weer slachtoffer winkeldieven

De dieven gaven geen gehoor aan de oproep, waarop de realityster gisteren de beelden op Facebook deelde. ,,Zo en hier het filmpje... We hebben ook al namen en vermoedens wie dit meisje is. Dus meid, voor de laatste keer, breng de spullen terug of kom netjes betalen, want ik kom er toch achter. Nog meer tips zijn welkom'', schrijft Donders bij de beelden.



De winkel van Roy werd eind augustus, enkele dagen na de opening, al door kledingdieven bezocht. Ook toen zette de stylist bewakingsbeelden online, waarna hij de gestolen spullen terugkreeg.