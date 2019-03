RTL 4 en SBS 6 weten niet te scoren met cabaret en films

Uri Geller dreigt May van brexit te weerhouden

23 maart De toch al loodzware baan van de Britse premier Theresa May is nog iets zwaarder geworden. Ook Uri Geller bemoeit zich nu namelijk met de brexit. In een brief aan de Britse premier schrijft de illusionist dat hij een Engelse stap uit de Europese Unie niet kan toestaan, ook al mag hij May graag.