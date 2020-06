RTL 4 zendt na 27 jaar voorlopig laatste Eigen Huis & Tuin uit

Eigen Huis & Tuin is ‘een duur programma om te produceren met veertig interieur- en tuinmetamorfoses per jaar,’ aldus RTL’s Directeur Content Peter van der Vorst in april over het schrappen van het programma. EditieNL wordt vanaf september ‘met een beperkte investering’ doorgetrokken naar het weekend. Deze zomer zijn er nog compilatieafleveringen van Eigen Huis & Tuin op de buis. Door een fusie van Nico Zwinkels’ klusprogramma Eigen Huis en de tuiniershow Flora Magazine van Rob Verlinden ontstond Eigen Huis & Tuin in 1993. Zwinkels en Verlinden werden bekende Nederlanders dankzij het programma, dat werd gepresenteerd door onder anderen Myrna Goosen, Irene Moors en Manuëla Kemp.

Nieuwe plek

In 2004 onderging het programma zelf een metamorfose toen Zwinkels en Verlinden overstapten naar SBS6. Eigen Huis & Tuin ging op RTL door met klusjesman Thomas Verhoef en tuinman Lodewijk Hoekstra. Tom Groot, dankzij zijn deelname aan Boer zoekt vrouw bekend als boer Tom, voegde zich in 2015 bij het team en volgde Hoekstra in 2016 op. De presentatie van het ‘nieuwe’ Eigen Huis & Tuin was aanvankelijk in handen van Corine Boon. Later volgden Quinty Trustfull en Froukje de Both, sinds 2015 wordt het woon- en klusprogramma gepresenteerd door Evelyn Struik.



De Eigen Huis & Tuin-uitzending van vandaag is mogelijk niet de allerlaatste. Het programma verdwijnt niet helemaal, beloofde Van der Vorst in april. In de toekomst, in een andere vorm en een lagere frequentie krijgt het een nieuwe plek bij RTL 4. Wanneer dat is, is nog niet bekend.