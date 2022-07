RTL 5-ster Kirsten Westrik gaat nieuws presenteren in ochtendshow Qmusic: ‘Wekker om 04.00 uur’

‘Annemarie Rozing vervangen, tsja, dat is een opgave’, verwijst ze naar de reguliere nieuwslezer van het programma Mattie & Marieke . ‘Maar hey, we gaan het gewoon proberen en Kai sleept me er ongetwijfeld doorheen.’

Kirsten gaat niet alléén het nieuws presenteren. ‘Bij de spelletjes ben ik ook van de partij! In ieder geval een zomer met heel veel werken en veel lachen. Zin in! En nu maar hopen dat ik wakker word van de wekker om 04.00 uur!’

Merckx (31), die in 2014 het opleidingsinstituut Q-college van de zender won, is normaal gesproken doordeweeks in de avond te horen. Vanaf volgende week zit hij in de belangrijke ochtenduren. ,,Dan ben je dus de oppepper voor een nieuwe dag, draai je muziek voor mensen die in de file staan of net op kantoor zijn aangekomen’’, zei hij daarover. ,,Dat past goed bij mij. Ik hou ervan om een fijne, gezellige sfeer te scheppen. Ik ben wel een echte entertainer.’’