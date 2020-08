RTL bevestigt: Geen tv-versie van Temptation Island en Expeditie Robinson in voorjaar 2021

RTL heeft een samenwerking voor de tv-versies van Temptation Island en Expeditie Robinson met de Vlaamse tv-zenders VIER en VIJF. Deze bevestigde eerder al dat er geen kandidatenoproep was voor de twee programma's. ,,Een belangrijke reden hiervoor is dat het voor nu niet goed genoeg voelt om helemaal naar Thailand af te reizen en daar in totaal vier weken lang te blijven", legde RTL vanmiddag uit.



Wel is het de bedoeling dat deze maand een Videoland-only versie van Temptation Island wordt opgenomen in Italië. Tot nu toe waren dit altijd de VIP-edities. Deze zou dit najaar op dat platform te zien moeten zijn. RTL vult aan: ,,Uiteraard blijft dit altijd onder voorbehoud van eventuele veranderende RIVM-maatregelen en mogelijkheden om af te reizen vanwege Covid-19. We houden dit nauwlettend in de gaten, de gezondheid van cast en crew staat voorop.”



Dat Expeditie Robinson niet door zou gaan, maakte de zender al eerder bekend.