RTL Boulevard vanavond weer te zien vanuit Mediapark

Afgelopen weekend werd de studio van RTL Boulevard ontruimd nadat er sprake was van een ‘ernstige dreiging’. RTL nam dat besluit nadat de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie de zender op de dreiging had gewezen. ,,Er is informatie binnengekomen waardoor wij extra maatregelen moeten nemen rondom de studio van RTL Boulevard ’’, zei een gemeentewoordvoerder namens de driehoek tegen deze site. ,,Deze maatregelen zijn zichtbaar en onzichtbaar.’’

Ook gisteravond besloot de zender de uitzending te schrappen. Hoewel het door extra veiligheidsmaatregelen mogelijk was om weer vanuit Amsterdam uit te zenden, besloot RTL het team van het actualiteitenprogramma rust te geven. Wel stelde de zender er ‘alles aan te doen’ om de uitzendingen vanaf vandaag weer te hervatten. ‘Nederland is een vrij land en onafhankelijke media zijn essentieel voor het functioneren van onze rechtsstaat. Wij blijven vechten om die rol te vervullen, zeker ook met RTL Boulevard, en zijn heel trots op het team dat met dezelfde overtuiging en gedrevenheid de draad morgen weer oppakt’, luidde het statement onder meer.



De gemeente Hilversum noemt ‘persvrijheid een groot goed in Nederland’. ,,Dit is een belangrijk argument geweest in de grondige afweging door de driehoek Hilversum, burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie, in het besluit om de uitzendingen van het RTL-programma RTL Boulevard op het Hilversumse Mediapark doorgang te laten vinden.”